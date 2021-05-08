Сафронов заступился за Проклову после ее признания

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Сейчас, когда после ее скандального откровения о домогательствах, которым она подвергалась в юности от известного актера, публика разделилась на две части – кто-то поддержал актрису, а кто-то вовсю поливает ее грязью

Сафронов уверен, что Елена прожила всю жизнь с психологической травмой и уже больше молчать не могла.

«Лену, наверное, не стоит так сильно критиковать. Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить. Лена — человек чувствительный, ранимый. Она переживала все эти годы свою историю, хранила ее в себе. Плохо, что в России нет такой системы, как на Западе. В Америке, например, на протяжении десятилетий люди ходят к психоаналитикам и обсуждают с ними разные вопросы», - цитирует художника «Собеседник».

Как ранее писал «Рамблер», художник Никас Сафронов ответил актрисе Оксане Акиньшиной на заявление о феминизме.

Ранее Акиньшина заявила, что не понимает борьбы женщин за равные возможности с мужчинами и считает, что «правила заданы самой природой».

Она назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» и попросила оставить мужчин в покое.