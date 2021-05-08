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Сафронов заступился за Проклову после ее сенсационного признания

Ирина Лебедева
24 минуты назад
Художник Никас Сафронов знает Елену Проклову много лет.
Сафронов заступился за Проклову после ее признания
Фото: InstagramInstagram
Сейчас, когда после ее скандального откровения о домогательствах, которым она подвергалась в юности от известного актера, публика разделилась на две части – кто-то поддержал актрису, а кто-то вовсю поливает ее грязью
Сафронов уверен, что Елена прожила всю жизнь с психологической травмой и уже больше молчать не могла.
«Лену, наверное, не стоит так сильно критиковать. Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить. Лена — человек чувствительный, ранимый. Она переживала все эти годы свою историю, хранила ее в себе. Плохо, что в России нет такой системы, как на Западе. В Америке, например, на протяжении десятилетий люди ходят к психоаналитикам и обсуждают с ними разные вопросы», - цитирует художника «Собеседник».
Как ранее писал «Рамблер», художник Никас Сафронов ответил актрисе Оксане Акиньшиной на заявление о феминизме.
Ранее Акиньшина заявила, что не понимает борьбы женщин за равные возможности с мужчинами и считает, что «правила заданы самой природой».
Она назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» и попросила оставить мужчин в покое.
Сафронов не согласился считать феминизм «проблемой некрасивых женщин». По его словам, феминизм – это исторический процесс, борьба женщин за свою свободу.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Никас Сафронов,Оксана Акиньшина,ИД "Собеседник",
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