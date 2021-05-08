В апреле этого года Светлана Светличная
вновь заставила поволноваться своих поклонников. Ее срочно госпитализировали с подозрением на инсульт.
Аналогичная история была и в прошлом году, тогда страшный диагноз, к счастью, не подтвердился.
Не нашли инсульта у звезды «Бриллиантовой руки» доктора и на этот раз. Диагностированы только проблемы с давлением.
Однако, как рассказала
«Комсомольская правда», у Светличной начались проблемы с памятью.
При этом пожилая актриса сохраняет бодрость духа и сдаваться не собирается.
«Всех забывает, но кокетничает», - сообщили журналистам «КП» в клинике.
Как ранее писал
«Рамблер», в СМИ появилась информация об исчезновении Светличной.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Светличная попала в одну из московских клиник с инсультом.
Позже сама актриса заявила, что инсульт у нее не подтвердился. 80-летняя Светличная рассказала, что врачи заботятся о ней и ставят капельницы, которые ей помогают.