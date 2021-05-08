В апреле этого года Светлана Светличная вновь заставила поволноваться своих поклонников. Ее срочно госпитализировали с подозрением на инсульт.

Аналогичная история была и в прошлом году, тогда страшный диагноз, к счастью, не подтвердился.

Не нашли инсульта у звезды «Бриллиантовой руки» доктора и на этот раз. Диагностированы только проблемы с давлением.

Однако, как рассказала «Комсомольская правда», у Светличной начались проблемы с памятью.

При этом пожилая актриса сохраняет бодрость духа и сдаваться не собирается.

«Всех забывает, но кокетничает», - сообщили журналистам «КП» в клинике.

Как ранее писал «Рамблер», в СМИ появилась информация об исчезновении Светличной.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Светличная попала в одну из московских клиник с инсультом.