В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Манижа изменила слова конкурсной песни "Евровидения"

ТАСС
7 минут назад
Представительница России на конкурсе "Евровидение" в Нидерландах Манижа изменила текст своей конкурсной песни Russian Woman ("Русская женщина"). Об этом она сообщила в субботу на первой конференции "Евровидения", которая транслировалась в специально созданном в этом году онлайн-пресс-центре.
Манижа изменила слова конкурсной песни "Евровидения"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce - прим. ТАСС) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break - прим. ТАСС) стену", - пояснила певица.
Ранее в субботу Манижа провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Во время исполнения песни Russian Woman Манижа сначала появится на сцене в объемном платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном рабочем комбинезоне.
Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране Маниже будут подпевать женщины разного возраста - представительницы разных народов России, в том числе медийные личности: актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова "Russian Woman".
Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.
Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Чулпан Хаматова,Александра Бортич,Нюта Федермессер,ИТАР-ТАСС,Россия,Нидерланды,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители