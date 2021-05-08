"У меня болят глаза": американец об интерьерах российских звезд

Дэнни Барнс, блогер из США
, высказался по поводу интерьеров домов российских звезд.
Барнс изучил фотографии домов и квартир, где живут селебрити из России
. Увиденное повергло его в шок, сообщает
портал slovodel.com.
"Я физически устал на это все смотреть. У меня болят глаза. Не потому, что все уродливо – хотя было много уродливого. Просто как будто все в лоб, все мне в лицо. Для меня это слишком", - высказался он на YouTube-канале SkyEng.
Самое сильное впечатление на него произвело «леопардовое» жилище Валерия Леонтьева
, где пятнистые не только стены, мебель и ковер на полу, но и рамка у телевизора.
Особняк Анастасии Волочковой вызвал у него ироническое замечание о увлечении русских «царским» интерьером. Ну а ее спальня с постельным бельем в морской стилистике привела Дэнни в ужас.
"Любой человек на этом свете понимает, что это ***. Может, она не может отправиться на море, и поэтому привозит его домой?"
В доме Ирина Аллегровой блогер обратил внимание на деревянную кухню.
«Если я правильно помню, у моей бабушки была такая же кухня. Тут не то, чтобы все убого – просто старомодно и некрасиво".
Единственное, что американцу понравилось – так это дом художника Никаса Сафронова.
Знаменитое семейство вложило в недвижимость баснословную сумму.
Семейное гнездышко артисты обустроили поистине с королевским размахом. Роскошный особняк звездной четы расположился на площади в 2,3 тысячи квадратных метров.