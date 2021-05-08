Стриженова вернулась в студию через месяц после травмы

Екатерина Стриженова крайне неудачно споткнулась и упала прямо в эфире телепрограммы «Время покажет».

Фото: Instagram Instagram

Ведущая сломала руку и была госпитализирована прямо со съемок. Это было месяц назад.

Перелом случился не самый легкий, некоторое время Стриженовой пришлось полежать в клинике, потом посидеть дома.

Но вот, наконец, Екатерина закрыла больничный лист и вернулась к работе.

В инстаграме теледива выложила видеоролик с собой в студии программы «Доброе утро», которую ведет уже почти четверть века.