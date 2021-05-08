Стриженова вернулась в студию через месяц после травмы

Екатерина Стриженова
крайне неудачно споткнулась и упала прямо в эфире телепрограммы «Время покажет».
Ведущая сломала руку и была госпитализирована прямо со съемок. Это было месяц назад.
Перелом случился не самый легкий, некоторое время Стриженовой пришлось полежать в клинике, потом посидеть дома.
Но вот, наконец, Екатерина закрыла больничный лист и вернулась к работе.
В инстаграме теледива выложила видеоролик с собой в студии программы «Доброе утро», которую ведет уже почти четверть века.
Видно, что она еще немного бережет пострадавшую руку, но полна энергии и отлично выглядит.
Как ранее писал
«Рамблер», телеведущая Екатерина Стриженова показала в Instagram пластину, которую ей вставили в руку после неудачного падения на съемках, и заявила, что впервые в жизни оформила больничный.