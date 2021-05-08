В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Стриженова вернулась в студию через месяц после травмы

Ирина Лебедева
25 минут назад
Екатерина Стриженова крайне неудачно споткнулась и упала прямо в эфире телепрограммы «Время покажет».
Стриженова вернулась в студию через месяц после травмы
Фото: InstagramInstagram
Ведущая сломала руку и была госпитализирована прямо со съемок. Это было месяц назад.
Перелом случился не самый легкий, некоторое время Стриженовой пришлось полежать в клинике, потом посидеть дома.
Но вот, наконец, Екатерина закрыла больничный лист и вернулась к работе.
В инстаграме теледива выложила видеоролик с собой в студии программы «Доброе утро», которую ведет уже почти четверть века.
Видно, что она еще немного бережет пострадавшую руку, но полна энергии и отлично выглядит.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Екатерина Стриженова показала в Instagram пластину, которую ей вставили в руку после неудачного падения на съемках, и заявила, что впервые в жизни оформила больничный.
Шоу-бизнес,Екатерина Стриженова,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители