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Ирина Шейк показала видео топлес

Юрий Столбов
37 минут назад
Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новое откровенное видео в Instagram. 35-летняя девушка снялась топлес в рекламе косметики.
Менее чем за сутки видео набрало более одного миллиона просмотров.
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