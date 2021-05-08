«Чахнет на глазах»: коллеги переживают за Успенскую

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Скандал с дочерью, обвинившей королеву русского шансона во всех смертных грехах, сильно отразился на ее здоровье.

Не успела Успенская привести себя в норму, как на нее обрушилась история с разводом и претензиями супруга по дележу имущества.

67-летняя певица вынуждена вступить в борьбу с Александром Плаксиным , который претендует на половину имущества.

Да еще выяснилось, что апартаменты в Америке, за которые Любовь платила ипотеку в течение 20 лет, Плаксин ухитрился оформить в личную собственность.

Сейчас нанятый Успенской адвокат планирует доказать мошенничество и привлечь бизнесмена к ответственности.

Все эти события сильно расшатали нервную систему исполнительницы. И, хотя Успенская держится, не подавая виду, насколько ей тяжело, ее коллеги по цеху видят, что человек на грани срыва.

«Состояние Любы оставляет желать лучшего. Она, можно сказать, чахнет на глазах. Для нее поступок Александра – нож в спину. Ведь в последние годы он фактически не работал, жил полностью за ее счет. После громкой истории с дочерью Александр уехал в США. И вот теперь нанес ей такой удар. В возрасте Успенской от переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта. У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс», - приводит мнение друзей Успенской «Собеседник».

Звезда находит утешение в работе, готовится к большому концертному туру по стране.

Как пишут СМИ, она планирует назвать его «По полю», по одноименному хиту, который ей написала знаменитая советская актриса Наталья Лапина

Как ранее писал «Рамблер», муж певицы Любови Успенской Александр Плаксин хочет получить половину имущества, нажитого с 1987 года.