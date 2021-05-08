Никас Сафронов о Прокловой: Лена все сделала правильно

Художник признался, что он знаком с Прокловой уже много лет. По словам артиста, Елена Игоревна является чувствительным и ранимым человеком, которого очень легко обидеть. По всей видимости, она не могла спокойно жить дальше, держа информацию о пережитых событиях в себе. Сафронов напоминает, что за Западе действует профессиональная система помощи жертвам сексуального насилия, а вот в России этого нет. Никас подчеркивает, что все психологические травмы должны быть проработаны вместе специалистом.