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«Осталась тяжелая травма»: Никас Сафронов вступился за затравленную Проклову

Экспресс газета
54 минуты назад
Скандальные откровения Елены Прокловой о пережитых сексуальных домогательствах вызвали настоящую бурю. Многие осудили актрису за интервью о пережитом насилии. Однако художник Никас Сафронов убежден, что Проклова все сделала правильно
Никас Сафронов о Прокловой: Лена все сделала правильно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
65-летний художник Никас Сафронов вступился за свою подругу Елену Проклову, которая подверглась настоящей травле за интервью Лере Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион». Актриса рассказала, что в юном возрасте она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера. Многие поклонники и коллеги по сцене набросились на Елену Игоревну, обвинив ее во лжи и посчитав, что она пытается привлечь к себе внимание. Однако Сафронов убежден, что Проклова говорит правду.
«Лену, наверное, не стоит так сильно критиковать. Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить. Скорее всего, Проклова решилась на эти откровения потому, что думала: она не может никому навредить и сделает все корректно, не называя имен, к тому же тех людей уже нет в живых», - высказался Сафронов.
Художник признался, что он знаком с Прокловой уже много лет. По словам артиста, Елена Игоревна является чувствительным и ранимым человеком, которого очень легко обидеть. По всей видимости, она не могла спокойно жить дальше, держа информацию о пережитых событиях в себе. Сафронов напоминает, что за Западе действует профессиональная система помощи жертвам сексуального насилия, а вот в России этого нет. Никас подчеркивает, что все психологические травмы должны быть проработаны вместе специалистом.
«Плохо, что в России нет такой системы, как на Западе. В Америке, например, на протяжении десятилетий люди ходят к психоаналитикам и обсуждают с ними разные вопросы. У Лены не нашлось профессионального человека, с которым она могла бы поделиться своим сокровенным, кто помог бы ей пережить эту юношескую травму и идти дальше, не оглядываясь назад. Очень жаль. Надеюсь, после своих душеизлияний она сможет окончательно отпустить эту историю», - резюмировал Никас Сафронов, которого цитирует газета «Собеседник».
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Никас Сафронов,Лера Кудрявцева,
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