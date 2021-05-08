Никас Сафронов о Прокловой: Лена все сделала правильно

65-летний художник Никас Сафронов
вступился за свою подругу Елену Проклову, которая подверглась настоящей травле за интервью Лере Кудрявцевой
на передаче «Секрет на миллион». Актриса рассказала, что в юном возрасте она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера. Многие поклонники и коллеги по сцене набросились на Елену Игоревну, обвинив ее во лжи и посчитав, что она пытается привлечь к себе внимание. Однако Сафронов убежден, что Проклова говорит правду.
Художник признался, что он знаком с Прокловой уже много лет. По словам артиста, Елена Игоревна является чувствительным и ранимым человеком, которого очень легко обидеть. По всей видимости, она не могла спокойно жить дальше, держа информацию о пережитых событиях в себе. Сафронов напоминает, что за Западе действует профессиональная система помощи жертвам сексуального насилия, а вот в России этого нет. Никас подчеркивает, что все психологические травмы должны быть проработаны вместе специалистом.