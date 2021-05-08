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«Спать не дают»: врачи не отходят ни на шаг от перенесшей операцию Ольги Бузовой

Teleprogramma.proиещё 7
1 час назад
«Спать не дают»: врачи не отходят ни на шаг от перенесшей операцию Ольги Бузовой
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
на днях сильно напугала своих поклонников, на целые сутки исчезнув из Instagram, чего с ней раньше никогда не случалось. Как выяснилось, телеведущая не выходила на связь, потому что перенесла операцию, после которой некоторое время находилась в реанимации и попросту не могла общаться. Сейчас же Ольга Бузова, как обычно, держит подписчиков в курсе всего происходящего. Накануне она впервые начала вставать с кровати и перемещаться по своей палате. Друзья Ольги Бузовой поддерживают ее тем, что передают ей в клинику
, подарки и фрукты с ягодами. Врачи круглосуточно находятся рядом со звездой, контролируя ее состояние. Ольгу Бузову будят ранним утром, чтобы проверить, как она себя чувствует, и сделать инъекции. «У нас доброе утро, - поделилась Ольга Бузова в сторис Instagram. - Все меня будят, то температуру мерят, то давление. Сейчас антибиотик вводят. Спать не дают». Напомним, накануне поклонники Ольги Бузовой даже обратились к ее экс-бойфренду Давиду Манукяну с просьбой поддержать теледиву и навестить ее в больнице. больше по теме
Давид ответил вежливо, но витиевато, давая понять, что это его личное дело и рассказывать, а тем более, показывать, был он у Ольги или нет, он не станет. Смотрите также:
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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