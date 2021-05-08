«Спать не дают»: врачи не отходят ни на шаг от перенесшей операцию Ольги Бузовой

на днях сильно напугала своих поклонников, на целые сутки исчезнув из Instagram, чего с ней раньше никогда не случалось. Как выяснилось, телеведущая не выходила на связь, потому что перенесла операцию, после которой некоторое время находилась в реанимации и попросту не могла общаться. Сейчас
же Ольга Бузова, как обычно, держит подписчиков в курсе всего происходящего. Накануне она впервые начала вставать с кровати и перемещаться по своей палате. Друзья Ольги Бузовой поддерживают ее тем, что передают ей в клинику