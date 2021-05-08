«Спать не дают»: врачи не отходят ни на шаг от перенесшей операцию Ольги Бузовой

, подарки и фрукты с ягодами. Врачи круглосуточно находятся рядом со звездой, контролируя ее состояние. Ольгу Бузову будят ранним утром, чтобы проверить, как она себя чувствует, и сделать инъекции. «У нас доброе утро, - поделилась Ольга Бузова в сторис Instagram. - Все меня будят, то температуру мерят, то давление. Сейчас антибиотик вводят. Спать не дают». Напомним, накануне поклонники Ольги Бузовой даже обратились к ее экс-бойфренду Давиду Манукяну с просьбой поддержать теледиву и навестить ее в больнице. больше по теме