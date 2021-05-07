Лена Миро "поставила диагноз" Бузовой

Бузова подписала видео, что все будет хорошо и "мои люди всегда со мной". Миро отметила, что на них звезда использует маску, которая изменила ее внешность до неузнаваемости. На видео она несет откровенный бред, уточнила блогер. Находясь в реанимации певица заплела себе косы, включила телевизор, что больше похоже на номер отеля, а не больницу.