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Лена Миро указала на подозрительные факты о Бузовой в больнице

Слово и Дело
26 минут назад
Блогер Лена Миро прокомментировала видеоролики у певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из палаты в медицинском учреждении.
Лена Миро "поставила диагноз" Бузовой
Фото: InstagramInstagram
Бузова подписала видео, что все будет хорошо и "мои люди всегда со мной". Миро отметила, что на них звезда использует маску, которая изменила ее внешность до неузнаваемости. На видео она несет откровенный бред, уточнила блогер. Находясь в реанимации певица заплела себе косы, включила телевизор, что больше похоже на номер отеля, а не больницу.
"Что интересно - ни слова о диагнозе. Удаление аппендикса через задний проход? Космический запуск чипа в черепную коробку? Капельница с Гептралом? Журналисты в растерянности — никто не знает, как, отчего и чем лечат Оленьку", - прокомментировала Миро.
Блогер отметила, что судя по трансформации внешности, жизнь нанесла ей очередной удар. Однако при плохом якобы самочувствии Бузова сняла большое количество сториз, где плакала и обещала позже все рассказать. Миро в своем блоге написала, что не является экспертом в области медицины, но подозревает у нее конъюнктивит.
Ранее "Слово и Дело" сообщало, что Бузова рассказала о своем состоянии в Instagram. Исполнительница извинилась перед фанатами за то, что долго не выходила на связь. На видео она сообщила, что отходила от наркоза после операции.
Шоу-бизнес,Лена Миро,
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