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«Превращаюсь в помойку»: дочь Гузеевой пожаловалась на внешний вид

Алиса Селезнёва
1 час назад
Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова заявила, что за карантин «жутко устала от своего лица и тела». Об этом пишет «СтарХит».
Дочь Гузеевой пожаловалась на "превращение в помойку"
Фото: InstagramInstagram
По данным издания, Ольга Бухарова поправилась на 10 кг из-за длительного лечения, включавшего гормональные препараты, и пожаловалась в соцсетях на свою внешность.
«За карантин жутко устала от своего лица и тела. Без солнца не могу, превращаюсь в помойку. Город не люблю, пылищу от машин не переношу! Живу, слава маме, за городом, где летом можно полежать на поле — под солнцем попечься», - рассказала она.
При этом дочь телеведущей выразила сожаление, что московское солнце – не болгарское, к которому она привыкла.
Как писал «Рамблер», ранее дочь Гузеевой рассказала, что в 12 лет ходила с бритой головой и даже дралась со своей мамой, отстаивая свой стиль в одежде. Она также назвала абсолютно нормальным для себя «не бриться, не носить лифчик», а также стричься, краситься и одеваться именно так, как ей хочется.
Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,StarHit,
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