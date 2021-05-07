Дочь Гузеевой пожаловалась на "превращение в помойку"

Как писал «Рамблер», ранее дочь Гузеевой рассказала, что в 12 лет ходила с бритой головой и даже дралась со своей мамой, отстаивая свой стиль в одежде. Она также назвала абсолютно нормальным для себя «не бриться, не носить лифчик», а также стричься, краситься и одеваться именно так, как ей хочется.