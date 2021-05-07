Бузова выложила видео из больничной палаты

Известная певица и телеведущая впервые вышла на связь после тайной госпитализации.
Видео звезда выложила у себя в instagram.
На кадрах видно, как ослабленная знаменитость с трудом говорит и у неё заложен нос.
«Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, что приду в себя и всё расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Всё нормально, я нахожусь под контролем врачей» - поделилась со своими фанатами певица.
Стоит отметить, что Бузова поделилась тем фактом, что сейчас ей очень хочется спать.