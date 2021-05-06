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Проклова продала дорогую недвижимость из-за долгов

Вероника Полынина
57 минут назад
Актриса Елена Проклова продала квартиру в центре Москвы, чтобы расплатиться с долгами, пишет «Комсомольская правда».
Проклова продала дорогую недвижимость из-за долгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Долги образовались во время пандемии – актриса строит домик в горах в Хостинском районе Сочи, а из-за локдауна Проклова на время лишилась заработков.
Возможно, скандальное интервью Лере Кудрявцевой Проклова тоже дала ради вознаграждения, чтобы не останавливать строительство.
Артистка также владеет шикарным участком земли в деревне Жостово в Мытищинском районе Подмосковья, на котором стоит трехэтажный особняк – самый большой во всем поселке. В доме огромная кладовая, аквариум во всю стену, бассейн, спортзал и солярий. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 35 млн рублей.
Кроме того, у Прокловой есть 120-метровая квартира в Сочи. Она приобрела четыре однушки на 11-м этаже новостройки и объединила их по индивидуальному дизайн-проекту, превратив одну из квартир в 40-метровую террасу. Проклова рассказывала, что покупка обошлась ей в 15 млн рублей. Теперь квартира стоит по меньшей мере на 20% больше.
Как сообщал «Рамблер», Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о домогательствах и преследовании со стороны известного актера, которого уже нет в живых. По ее словам, ей было 15 лет. Проклова не называла имени, но ранее рассказывала о романе с Олегом Табаковым в 15-летнем возрасте.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Лера Кудрявцева,Олег Табаков,Комсомольская правда,Москва,Сочи,
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