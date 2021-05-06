Проклова продала дорогую недвижимость из-за долгов

Артистка также владеет шикарным участком земли в деревне Жостово в Мытищинском районе Подмосковья, на котором стоит трехэтажный особняк – самый большой во всем поселке. В доме огромная кладовая, аквариум во всю стену, бассейн, спортзал и солярий. Стоимость недвижимости оценивается примерно в 35 млн рублей.

Кроме того, у Прокловой есть 120-метровая квартира в Сочи. Она приобрела четыре однушки на 11-м этаже новостройки и объединила их по индивидуальному дизайн-проекту, превратив одну из квартир в 40-метровую террасу. Проклова рассказывала, что покупка обошлась ей в 15 млн рублей. Теперь квартира стоит по меньшей мере на 20% больше.