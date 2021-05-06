"Тварь": на сестру Бузовой обрушилась волна хейта в соцсети

На сестру Ольги Бузовой обрушилась волна критики из-за жизнерадостных сторис в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Как писал «Рамблер», накануне стало известно, что телеведущая Ольга Бузова попала в больницу. Представители Бузовой подтвердили, что ей была проведена операция, однако подробностей ее состояния и причин хирургического вмешательства раскрывать не стали.

Поклонники артистки надеялись получить информацию у родной сестры Бузовой Анны, однако в ее соцсетях не оказалось и намека на переживания за сестру. Утром Анна опубликовала несколько сторис, где сообщила, что сегодня прекрасный день, у нее замечательное настроение и большие планы.

Фанаты Ольги обрушили на Анну волну хейта, обвинив ее в черствости и эгоизме.

«У вас сестра в реанимации, а вы радостная?», «Сужу по себе, если бы я была ее сестрой явно не смогла бы добавлять истории с прекрасным утром», «Да Аня всегда была эгоисткой, у них только Оля всем должна и обязана. ( ) Хотя тебе на неё наплевать, личные, меркантильные интересы превыше всего», - написали возмущенные поклонники.

Через некоторое время Анна отреагировала на претензии комментаторов и пообещала заблокировать всех, кто писал ей гадости.