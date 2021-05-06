Внук выгнал из дома 89-летнюю звезду «Полосатого рейса»

Фото: "Красная королева" (2015) "Красная королева" (2015)

Мужчина рассказал, что Доротенко живет с взрослым внуком Андреем. Он часто обижает бабушку, однако она не решается обратиться за помощью.

«Она живет с внуком. У внука девки меняются довольно часто. Ругаются, мусор не выносят, и ее обзывают по-всякому. Я вот ей говорю: чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление. Она говорит: „Жалко“», - говорит мужчина.

По его словам, Доротенко неоднократно жаловалась ему на вымогательства денег со стороны внука и даже побои. А в последнее время Андрей и вовсе начал выгонять пожилую актрису из квартиры.

Он отметил, что Доротенко периодически приходится ночевать на лестничной клетке, у подруги в соседнем доме или на «Ленфильме».

Лидия Доротенко получила известность после эпизодической роли отдыхающей на пляже в комедии «Полосатый рейс». Более 50 лет она проработала бригадиром массовки и ассистентом по актерам на «Ленфильме», снялась в эпизодах более чем в тысяче фильмов.