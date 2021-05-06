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Внук выгнал из дома звезду «Полосатого рейса»

Вероника Полынина
1 час назад
Внук выгнал 89-летнюю актрису и знаменитую работницу «Ленфильма» Лидию Доротенко из дома, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на знакомого артистки.
Внук выгнал из дома 89-летнюю звезду «Полосатого рейса»
Фото: "Красная королева" (2015)"Красная королева" (2015)
Мужчина рассказал, что Доротенко живет с взрослым внуком Андреем. Он часто обижает бабушку, однако она не решается обратиться за помощью.
«Она живет с внуком. У внука девки меняются довольно часто. Ругаются, мусор не выносят, и ее обзывают по-всякому. Я вот ей говорю: чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление. Она говорит: „Жалко“», - говорит мужчина.
По его словам, Доротенко неоднократно жаловалась ему на вымогательства денег со стороны внука и даже побои. А в последнее время Андрей и вовсе начал выгонять пожилую актрису из квартиры.
Он отметил, что Доротенко периодически приходится ночевать на лестничной клетке, у подруги в соседнем доме или на «Ленфильме».
Лидия Доротенко получила известность после эпизодической роли отдыхающей на пляже в комедии «Полосатый рейс». Более 50 лет она проработала бригадиром массовки и ассистентом по актерам на «Ленфильме», снялась в эпизодах более чем в тысяче фильмов.
Как писал «Рамблер», ранее звезда сериала «Домашний арест» Игорь заявил, что его гражданская жена споила его и присвоила 4 млн рублей, которые он откладывал на покупку квартиры, а затем выгнала его на улицу.
Шоу-бизнес,Лидия Доротенко,Ленфильм,
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