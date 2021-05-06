Елена Малышева: «В блокадном Ленинграде полных не было»

Врач и телеведущая Елена Малышева
жестко ответила одной из подписчиц в Instagram, которая пожаловалась, что не может похудеть из-за маленькой пенсии. Об этом пишет
«Экспресс газета».
Телеведущая активно рекламирует свою авторскую диету, запустив в том числе и марафон «Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион». При этом, по данным издания, меню на день обойдется примерно в 1200 рублей, а придерживаться такой диеты предлагается минимум месяц.
Подписчики Малышевой в Instagram пожаловались, что ее диета им не по карману из-за небольших пенсий.
«Елена Васильевна, дорогая, хочется очень похудеть! Но, увы, с наших пенсий не потянуть, вот и замкнутый круг», - написала одна из них.
На это сообщение Малышева ответила в весьма резкой форме, напомнив, что в похудении главную роль играют вовсе не деньги.
«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! Лучше спрашивайте себя! А худеть можно бесплатно! Не обязательно покупать нашу диету», - заявила она.
По данным издания, слова Малышевой вызвали возмущение ее подписчиков, после чего комментарий был удален.
«Рамблер» писал, что ранее Елена Малышева выложила на своей странице в Instagram обращение, в котором предупредила, что появились мошенники, обещающие помочь похудеть вместе с ней. Телеведущая подчеркнула, что обратилась в правоохранительные органы
и напомнила мошенникам о заповеди - «не укради».