Певец Влад Топалов вслед за своей супругой Региной Тодоренко оказался в больнице. Популярный российский исполнитель опубликовал в своем аккаунте в Instagram ролик. На кадрах видно, что артист находится в больничной палате. Ему поставили капельницу.
«Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель», – рассказал своим подписчикам Топалов.
Вчера стало известно о госпитализации телеведущей Регины Тодоренко. Девушка также записала видео из больницы в медицинской маске. Подробностей ведущая раскрывать не стала.