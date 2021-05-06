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«Самый вкусный кисель»: Топалов записал видео из больницы

Алевтина Жаркова
1 час назад
Певец Влад Топалов вслед за своей супругой Региной Тодоренко оказался в больнице. Популярный российский исполнитель опубликовал в своем аккаунте в Instagram ролик. На кадрах видно, что артист находится в больничной палате. Ему поставили капельницу.
«Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил. Просто самый вкусный кисель», – рассказал своим подписчикам Топалов.
Вчера стало известно о госпитализации телеведущей Регины Тодоренко. Девушка также записала видео из больницы в медицинской маске. Подробностей ведущая раскрывать не стала.
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