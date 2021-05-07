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Ягудин и Тотьмянина навестили Татьяну Тарасову

New Magazineиещё 4
33 минуты назад
В последнее время имя Татьяны Тарасовой часто появляется в СМИ. Дело в том, что тренера обвиняют в плохом отношении к фигуристам, которых она вырастила. К слову, обвиняют сами же фигуристы. Переживания не очень хорошо сказались на нервной системе тренера и внешнем виде. Многие спортсмены решили поддержать Татьяна Тарасову. На днях из Санкт-Петербурга в гости к Тарасовой приехала семья Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Компанию фигуристам составили их прекрасные дочки Лиза и Мишель. На фотографии присутствующие запечатлены очень счастливыми. Тотьмянина, Ягудин и сама хозяйка опубликовали одно фото в своих соцсетях. “Люблю и всегда жду вас”, – пишет Татьяна Тарасова. Супруги Татьяна и Алексей поблагодарили тренера за гостеприимство. После чего, фигуристов ждал обратный путь домой из Москвы в Санкт-Петербург. Судя по сторис Ягудина, семья преодолела путь на машине. Фото: Instagram.
Ягудин и Тотьмянина навестили Татьяну Тарасову
Фото: New MagazineNew Magazine
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