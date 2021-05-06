Жены Грачевского подают в суд на гендиректора «Ералаша»

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и его вторая жена Анна Грачевская подают в суд на нового гендиректора киножурнала «Ералаш». По мнению женщин, Аркадий Григорян смошенничал, чтобы занять новую должность и не допустить прямых наследников Грачевского к финансам и делам организации, пишет «Собеседник».

Григорян работал вместе с Грачевским с 1998 года, гендиректором «Ералаша» он стал в конце марта этого года. Об этом вдова Грачевского узнала из сообщений СМИ, а после заявила о мошенничестве со стороны Григоряна. По словам вдовы создателя киножурнала, Григорян оформил на себя 50,1% ООО «Ералаш», пользуясь доверием Грачевского. Последний же имел только 49,9% компании.

По мнению Белоцерковской, Григорян злоупотреблял доверием и правом, понимая, что Грачевский, как человек творческий, не уделяет внимания корпоративным и юридическим аспектам деятельности компании.

В доказательство вдова Грачевского представила результаты почерковедческой экспертизы, согласно которой Григорян мог подделать подпись Грачевского на основных документах.

Эту ситуацию подтверждает подруга семьи режиссёра Оксана Сташенко . Актриса уверяет, что худрук киножурнала никогда не проверял у Григоряна документы. И только разбирая бумаги, жёны Грачевского увидели, что та доля, которая должна была отойти его восьмилетней дочери Василисе и годовалому сыну Филиппу, оказалась в руках Григоряна. На предложение вернуть всё детям Грачевского и сохранить управление «Ералашем» Григорян посоветовал наследникам Грачевского обратиться в суд.