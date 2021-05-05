Краско может жениться в пятый раз

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Как выяснилось, в последние месяцы артист близко общается с некой Натальей Смыковой. Она не скрывает, что хочет замуж за Краско, и утверждает, что ее намерения далеки от корысти.

«Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него», - рассказала Смыкова.

По ее словам, они познакомились пару лет назад после одного из спектаклей с участием Краско, а начали встречаться зимой, когда артист переболел коронавирусом. Наталья стала навещать Краско в санатории, где он проходил реабилитацию.

Наталья утверждает, что ей не нужны ни деньги, ни недвижимость знаменитого артиста. По ее словам, она обеспеченная женщина и готова привести любимого мужчину в свой дом, окружить заботой и вниманием.

«Некоторых бывших родственников прошу подвинуться, а его детям я всегда рада», - добавила Смыкова.