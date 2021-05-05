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Краско может жениться в пятый раз

Вероника Полынина
1 час назад
90-летний актер Иван Краско может жениться в пятый раз, пишет «Собеседник».
Краско может жениться в пятый раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как выяснилось, в последние месяцы артист близко общается с некой Натальей Смыковой. Она не скрывает, что хочет замуж за Краско, и утверждает, что ее намерения далеки от корысти.
«Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него», - рассказала Смыкова.
По ее словам, они познакомились пару лет назад после одного из спектаклей с участием Краско, а начали встречаться зимой, когда артист переболел коронавирусом. Наталья стала навещать Краско в санатории, где он проходил реабилитацию.
Наталья утверждает, что ей не нужны ни деньги, ни недвижимость знаменитого артиста. По ее словам, она обеспеченная женщина и готова привести любимого мужчину в свой дом, окружить заботой и вниманием.
«Некоторых бывших родственников прошу подвинуться, а его детям я всегда рада», - добавила Смыкова.
Краско, как сообщал «Рамблер», был женат четыре раза. Его первой супругой была Екатерина Иванова (родила ему дочь Галину), второй — учительница Кира Петрова (родила сына Андрея и дочь Юлию), третьей — художница по костюмам Вяль (родила сыновей Ивана и Федора), четвертой — Наталья Шевель.
Шоу-бизнес,Наталья Шевель,Иван Краско,Екатерина Иванова,ИД "Собеседник",
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