Цифра дня: Иван Краско решил жениться в 5-й раз - на молодой и обеспеченной даме

Иван Краско Semen Likhodeev / Globallookpress

Иван Краско с предыдущей супругой НатальейАрхивное фото из Instagram Натальи Краско

Наталья и Иван КраскоАрхивное фото из Instagram Натальи Краско

Иван и Наталья КраскоАрхивное фото из Instagram Натальи Краско

Иван Краско Semen Likhodeev / Globallookpress

Наталья и Иван КраскоАрхивное фото из Instagram Натальи Краско

Супруги КраскоАрхивное фото из Instagram Натальи Краско

Наталья и Иван КраскоАрхивное фото из Instagram Натальи Краско

Супруги КраскоАрхивное фото из Instagram Натальи Краско

Не так давно вовсю гремели страсти вокруг личной жизни известного актера Ивана Краско. Его юная избранница Наталья Шавель, которая будучи студенткой без памяти влюбилась в своего преподавателя и попыталась пройти с ним через тяготы жизни, не смогла долго испытывать счастье «в шалаше» (из-за великодушия артиста по отношению к детям, супруги ютились в небольшой комнате) - пара распалась в конце 2018 года. После громкого развода мужчина решил: он больше не станет жениться. Однако теперь, похоже, передумал - новая избранница окружила пожилого актера такой любовью и заботой, что он растаял.

«Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него», - цитирует «Собеседник» слова некой Натальи Смыковой.

Наталья была поклонницей Ивана Ивановича, приходила на спектакли с его участием. Там - в театре - они и познакомились. Известно, что претендентка на сердце и фамилию Краско - дама обеспеченная и готова забрать будущего мужа к себе домой.

«Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь», – заверила прессу она.

Возраст новой избранницы Ивана Ивановича не сообщается, но по фотографиям, доступным в источнике, ей едва ли можно дать 35-40 лет.

Как считаете, состоится свадьба? И долго ли продлится этот роман?