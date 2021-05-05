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«Девочки делились на три категории»: Влад Кадони рассказал об опыте общения на сайтах знакомств

Teleprogramma.proиещё 3
1 час назад
Телеведущему
«Наезжаю только справедливо»: Влад Кадони прокомментировал отношения с участниками нового «Дома-2»
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
34 года. Он хорош собой, харизматичен, постоянно находится в окружении красивых девушек и при этом по-прежнему свободен. Это обстоятельство многим не дает покоя. Поклонниц Влада Кадони интересует, когда же он найдет свою единственную и почему не пользуется для этого своим служебным положением. Об этом же Влада Кадони спросили во время интервью для аккаунта
в Instagram. «Дом-2» для меня — это только работа, и все слухи, что я с некоторыми участницами себя фривольно веду, что какие-то истории есть за кадром, это чушь», — сказал Влад Кадони. Он признался, что в ранней молодости полагал, что можно найти любовь с помощью сайтов знакомств, и даже делал такие попытки, но быстро разочаровался. больше по теме
«В те времена девочки на сайтах делились на три категории, — поделился наблюдениями Влад Кадони. — Первая — девочки пытались узнать и оценить, каково вообще твое материальное состояние. Вторая — любили общаться и могли переписываться месяцами, но совершенно не хотели встречаться в реальности. Третья — хотели серьезных отношений настолько сильно, что сразу начинались какие-то намеки и разговоры по поводу детей. Но когда ты молодой парень, ты понимаешь, что ты к этому не готов». В жизни Влада Кадони было несколько серьезных романов, но все они не имеют отношения к знакомствам в Интернете. Телеведущий считает, что все должно начинаться с личного общения. Смотрите также:
Шоу-бизнес,Влад Кадони,
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