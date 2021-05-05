«Наезжаю только справедливо»: Влад Кадони прокомментировал отношения с участниками нового «Дома-2»

в Instagram. «Дом-2» для меня — это только работа, и все слухи, что я с некоторыми участницами себя фривольно веду, что какие-то истории есть за кадром, это чушь», — сказал Влад Кадони. Он признался, что в ранней молодости полагал, что можно найти любовь с помощью сайтов знакомств, и даже делал такие попытки, но быстро разочаровался. больше по теме

«В те времена девочки на сайтах делились на три категории, — поделился наблюдениями Влад Кадони. — Первая — девочки пытались узнать и оценить, каково вообще твое материальное состояние. Вторая — любили общаться и могли переписываться месяцами, но совершенно не хотели встречаться в реальности. Третья — хотели серьезных отношений настолько сильно, что сразу начинались какие-то намеки и разговоры по поводу детей. Но когда ты молодой парень, ты понимаешь, что ты к этому не готов». В жизни Влада Кадони было несколько серьезных романов, но все они не имеют отношения к знакомствам в Интернете. Телеведущий считает, что все должно начинаться с личного общения. Смотрите также: