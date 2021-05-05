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Бузову экстренно прооперировали

Вероника Полынина
16 минут назад
Телеведущую и певицу Ольгу Бузову экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, сообщает «СтарХит».
Бузову экстренно прооперировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, Бузовой проводят операцию под общим наркозом.
Информации о состоянии телеведущей и причинах госпитализации нет. Представитель и родственники артистки отказались давать комментарии.
Последний раз Ольга появлялась в соцсетях более 20 часов назад.
Как писал «Рамблер», ранее из соцсетей пропал рэпер Моргенштерн. СМИ сообщили, что Алишера Валеева (настоящее имя артиста) забрали в военкомат сразу после концерта в Санкт-Петербурге. Издание Peopletalk опубликовало видео очевидцев из военкомата, на котором якобы «явно мелькает Алишер (или кто-то очень на него похожий)».
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,StarHit,
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