Бузову экстренно прооперировали

Информации о состоянии телеведущей и причинах госпитализации нет. Представитель и родственники артистки отказались давать комментарии.

Последний раз Ольга появлялась в соцсетях более 20 часов назад.

Как писал «Рамблер», ранее из соцсетей пропал рэпер Моргенштерн. СМИ сообщили, что Алишера Валеева (настоящее имя артиста) забрали в военкомат сразу после концерта в Санкт-Петербурге. Издание Peopletalk опубликовало видео очевидцев из военкомата, на котором якобы «явно мелькает Алишер (или кто-то очень на него похожий)».