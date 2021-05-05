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«Он подневольный человек»: Малахов впервые высказался о заменившем его Борисове

Экспресс газета
36 минут назад
Андрей Малахов считается одним из самых востребованных ведущих на российском телевидении, ведь он работает в этой сфере больше 20 лет. Долгие годы он вел программу «Пусть говорят», а четыре года назад перешел на другой телеканал и стал ведущим «Прямого эфира», поменявшись местами с Дмитрием Борисовым. По словам Малахова, он внимательно следит за тем, что делают и как работают его конкуренты.
«Он подневольный человек»: Малахов высказался о Борисове
Фото: ТАССТАСС
"Да, мы смотрим, что делают коллеги. Но все знают, что я не подбираю за кем-то: «Ой, это появилось там, давайте тоже сделаем!» За нами должны подбирать! Сегодня не важно, в какое время тебя показывают. Если ты делаешь хороший продукт, то его посмотрят и в телеэфире, и в интернете, и он получит высокий индекс цитирования", - говорит Малахов.
Также Андрей поделился, что со своим коллегой Дмитрием Борисовым он почти не общается. По мнению Малахова, за четыре года работы в «Пусть говорят» Борисов раскрепостился, однако видно, что Дмитрию иногда тяжело дается его работа. Малахов считает, что Борисов чувствует себя некомфортно, когда ему приходится разбирать различные скандальные истории.
"Он и раскрепостился, и стал лучше одеваться. Но мне все равно кажется, что темы, которые Дима обсуждает, ему немножко чужды, потому что он комфортно себя чувствовал только в новостях, так как Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать - и вот он делает. Как старший по возрасту и как человек, который давно в этой профессии, я могу написать ему какой-нибудь подкол в Инстаграме. Но я же понимаю, что он подневольный человек и даже если ему хочется что-то ответить или перезвонить мне, то он этого не сделает", - заявил Малахов в интервью "Комсомольской правде".
Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Андрей Малахов,Комсомольская правда,
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