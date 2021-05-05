«Он подневольный человек»: Малахов высказался о Борисове

Также Андрей поделился, что со своим коллегой Дмитрием Борисовым он почти не общается. По мнению Малахова, за четыре года работы в «Пусть говорят» Борисов раскрепостился, однако видно, что Дмитрию иногда тяжело дается его работа. Малахов считает, что Борисов чувствует себя некомфортно, когда ему приходится разбирать различные скандальные истории.