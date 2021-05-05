«Он подневольный человек»: Малахов высказался о Борисове

"Да, мы смотрим, что делают коллеги. Но все знают, что я не подбираю за кем-то: «Ой, это появилось там, давайте тоже сделаем!» За нами должны подбирать! Сегодня не важно, в какое время тебя показывают. Если ты делаешь хороший продукт, то его посмотрят и в телеэфире, и в интернете, и он получит высокий индекс цитирования", - говорит Малахов.
"Он и раскрепостился, и стал лучше одеваться. Но мне все равно кажется, что темы, которые Дима обсуждает, ему немножко чужды, потому что он комфортно себя чувствовал только в новостях, так как Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать - и вот он делает. Как старший по возрасту и как человек, который давно в этой профессии, я могу написать ему какой-нибудь подкол в Инстаграме. Но я же понимаю, что он подневольный человек и даже если ему хочется что-то ответить или перезвонить мне, то он этого не сделает", - заявил Малахов в интервью "Комсомольской правде".