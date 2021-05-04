Бабкина рассказала о расставании с  первым мужем

Певица Надежда Бабкина рассказала о трагическом эпизоде, после которого она приняла решение расстаться с первым мужем Владимиром Заседателевым.

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В эфире программы «Сегодня вечером» артистка поделилась воспоминаниями о страшной аварии, в которую попал ее единственный сын Данила, когда был подростком.

Машина, в которой ехал Данила и его друзья, буквально протаранила дерево, и мальчик оказался в больнице с тяжелыми травмами.

Муж Бабкиной и отец Данилы Владимир Заседателев отнесся к страшному известию с равнодушием, которое поразило певицу.

«У меня с мужем не заладилось по причине, что он не так отреагировал по отношению к сыну. И для себя сказала:

«Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!» И все, и рассталась», - поведала Надежда Бабкина, ее слова приводит «Экспресс-газета».

К счастью, мальчику удалось выкарабкаться. Сейчас Даниле 46 лет, он женат и воспитывает троих детей.