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Забрали в армию? В Сети потеряли Моргенштерна

Майк Габриелян
1 час назад
Рэпера Моргенштерна, возможно, забрали в военкомат прямо с концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания Peopletalk Анастасия Павлова со ссылкой на источники.
Забрали в армию? В Сети потеряли Моргенштерна
Фото: InstagramInstagram
Павлова рассказала, что очевидцы прислали видео из военкомата, на котором «явно мелькает Алишер (или кто-то очень на него похожий)».
Представители артиста пока никак не прокомментировали ситуацию. Тем временем, последние сторис в Instagram музыканта были опубликованы 20 часов назад.
В марте политик и бывший спортсмен Дмитрий Носов попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу проверить, на каком основании 23-летний Моргенштерн (Алишер Валеев) уклоняется от службы в рядах российских Вооруженных сил.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе министерство культуры и информационной политики Украины включило Моргенштерна в «черный список» и запретило ему въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Шоу-бизнес,Дмитрий Носов,Сергей Шойгу,Минкультуры,Санкт-Петербург,
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