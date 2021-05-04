Собчак сфотографировалась в халате на "островке свободы"

Подписчики Ксении Собчак предположили, что она отдыхает в Крыму или в Белоруссии. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что телеведущая улетела на Кубу.

Ранее, как писал «Рамблер», Ксения Собчак раскритиковала решение посольства США в РФ о прекращении рассмотрения документов для неиммиграционных и недипломатических виз и предоставлении только экстренных услуг для граждан США и очень ограниченного количества иммигрантских виз. Журналистка назвала решение США опустившимся «железным занавесом».