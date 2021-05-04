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Собчак сфотографировалась в халате на "островке свободы"

Вероника Полынина
58 минут назад
Ксения Собчак опубликовала фото в халате с принтом «Минздрав» и предложила подписчикам угадать, где она проводит длинные майские выходные.
Собчак сфотографировалась в халате на "островке свободы"
Фото: InstagramInstagram
«Сюда пускают без виз, нет карантинной истерики и тесты на въезде никого не интересуют. Дальний островок свободы, но главное- это НЕ Мальдивы», - написала она в Instagram.
На снимке Собчак предстала в комбинации и халате с принтом «Минздрав» российского модного бренда Walk of Shame, созданного дизайнером Андреем Артемовым.
Подписчики Ксении Собчак предположили, что она отдыхает в Крыму или в Белоруссии. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что телеведущая улетела на Кубу.
Ранее, как писал «Рамблер», Ксения Собчак раскритиковала решение посольства США в РФ о прекращении рассмотрения документов для неиммиграционных и недипломатических виз и предоставлении только экстренных услуг для граждан США и очень ограниченного количества иммигрантских виз. Журналистка назвала решение США опустившимся «железным занавесом».
Шоу-бизнес,Андрей Артемов,Ксения Собчак,Минздрав РФ,Мальдивы,
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