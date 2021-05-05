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Прилучный впервые рассказал о сердечном приступе от развода с Муцениеце

News.ruиещё 3
32 минуты назад
Павел Прилучный впервые стал откровенно рассказывать о разводе с Агатой Муцениеце. Звёздная пара развелась в июне 2020 года, до этого они не жили вместе целый год, пишет OK Magazine.
Прилучный пережил сердечный приступ накануне развода с Муцениеце
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressPavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Артисты, влюбившиеся друг в друга на съёмках «Закрытой школы», долго пытались наладить отношения, но в итоге поняли, что это бесполезно. Оба очень тяжело пережили развод, а Прилучный даже перенёс сердечный приступ.
В то время актёр работал на износ, помня, что на нём висят кредиты и ипотека. Он не остановил свой практически круглосуточный режим работы даже, когда у него поднялась температура и начались проблемы с лёгкими. В день развода он ехал за рулём автомобиля, когда почувствовал, что его словно пробило током с левой стороны и отключило.
Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую, — вспоминает актёр.
Медики подоспели вовремя и оказали артисту необходимую помощь. Сейчас, уверяет Прилучный, у него прекрасные отношения с бывшей женой и детьми.
Как сообщалось ранее, российский актёр Павел Прилучный впервые заговорил об отношениях с коллегой Мирославой Карпович. Он назвал девушку потрясающей и отметил, что у них прекрасные отношения.
Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Павел Прилучный,Журнал ОК!,
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