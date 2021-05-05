Прилучный пережил сердечный приступ накануне развода с Муцениеце

Артисты, влюбившиеся друг в друга на съёмках «Закрытой школы», долго пытались наладить отношения, но в итоге поняли, что это бесполезно. Оба очень тяжело пережили развод, а Прилучный даже перенёс сердечный приступ.

В то время актёр работал на износ, помня, что на нём висят кредиты и ипотека. Он не остановил свой практически круглосуточный режим работы даже, когда у него поднялась температура и начались проблемы с лёгкими. В день развода он ехал за рулём автомобиля, когда почувствовал, что его словно пробило током с левой стороны и отключило.