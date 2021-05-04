Манижа рассказала о связи Пугачевой и песни для «Евровидения»

Певица Манижа, которая представит Россию на «Евровидении-2021», рассказала, что ее песня Russian Woman посвящена женщинам, похожим на Аллу Пугачеву. Об этом сообщает «Телепрограмма».

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Ранее Пугачева похвалила песню Манижи и пожелала ей удачи. Певица назвала это огромной мотивацией.

«Я помню каждое ее [Пугачевой] слово наизусть. Это для меня огромная честь. Для меня Алла Борисовна Пугачева – это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня Russian Woman во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачева», - подчеркнула она.

Манижа рассказала, что сейчас она активно готовится к «Евровидению». Команда певицы не усложняет номер, но делает его еще подвижнее и позитивнее.

«В моем выступлении появятся новые элементы, от которых у меня захватывает дух», - пообещала она.

Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании.

В своей песне «Russian Woman» (с англ. «Русская женщина») Манижа высмеивает стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России.

Тeбe уж за 30, алло, гдe жe дeти?

Ты в цeлом красива, но вот похудeть бы

Надeнь подлиннee, надeнь покорочe

Росла бeз отца, дeлай то, что нe хочeшь.

Манижа столкнулась с хейтом в соцсетях, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился, что ее участие в конкурсе «хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России».