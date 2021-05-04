Манижа рассказала о связи Пугачевой и песни для «Евровидения»

Певица Манижа, которая представит Россию на «Евровидении-2021», рассказала, что ее песня Russian Woman посвящена женщинам, похожим на Аллу Пугачеву. Об этом сообщает
«Телепрограмма».
Ранее Пугачева похвалила песню Манижи и пожелала ей удачи. Певица назвала это огромной мотивацией.
«Я помню каждое ее [Пугачевой] слово наизусть. Это для меня огромная честь. Для меня Алла Борисовна Пугачева – это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня Russian Woman во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачева», - подчеркнула она.
Манижа рассказала, что сейчас она активно готовится к «Евровидению». Команда певицы не усложняет номер, но делает его еще подвижнее и позитивнее.
«В моем выступлении появятся новые элементы, от которых у меня захватывает дух», - пообещала она.
Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании.
В своей песне «Russian Woman» (с англ. «Русская женщина») Манижа высмеивает стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России.
Тeбe уж за 30, алло, гдe жe дeти?
Ты в цeлом красива, но вот похудeть бы
Надeнь подлиннee, надeнь покорочe
Росла бeз отца, дeлай то, что нe хочeшь.
Манижа столкнулась с хейтом в соцсетях, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский усомнился, что ее участие в конкурсе «хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России».
Позже сенатор Елена Афанасьева назвала песню «троллизмом в отношении российских женщин». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Афанасьевой запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходило голосование.