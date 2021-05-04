The Hatters пригрозили судом пожаловавшемуся на них клубу

У артиста случился конфликт с персоналом клуба, где он находился. Юрий Музыченко вместе со своими друзьями и коллегами отправился в Нижний Новгород. Там они решили посетить клуб, где у Музыченко случился конфликт – с персоналом заведения. У Юрия до сих пор была безупречная репутация, но, кажется, эта ситуация ее сильно подпортит. Стоит отметить, что Юрий приехал в клуб в пьяном состоянии. Почти сразу после прихода Музыченко поругался с персоналом, начал буянить и на всех кричать. Позже Музыченко и его друзья начали угрожать окружающим ножом. Успокоить артистов сотрудникам заведения не удалось, поэтому пришлось их выгнать. Из-за произошедшего в клубе отменилось запланированное мероприятие – концерт Антона Рипатти. Сейчас представители клуба составляют претензию из-за произошедшего, чтобы привлечь к ответственности Юрия Музыченко и его компанию. Стоит отметить, что представители группы The Hatters, солистом которой является Юрий, уже прокомментировали случившееся. В аккаунте коллектива написали о том, что никаких столкновений не было, а Юрий просто поспорил с группой, которая должна была выступать в заведении. По словам представителей The Hatters, именно эти музыканты выдали все так, будто в клубе разгорелся громкий скандал с ножами. Кроме того, местные музыканты начали вымогать у Музыченко деньги, теперь артист будет обращаться в правоохранительные органы.