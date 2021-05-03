Лена Миро об Анжелике Варум: "Терпила и половая тряпка"

Леонид Агутин публично признался в изменах, и блогер назвала Варум просто половой тряпкой, раз она простила ему такие ошибки.

Фото: Russian Teleweek Russian Teleweek

Недавно популярный артист Леонид Агутин решился на самое откровенное интервью, которое он только давал за все время своей карьеры. Он поговорил с журналисткой Ириной Шихман и ответил на несколько провокационных вопросов. Не всем понравилось то, насколько открытым оказался в беседе певец, когда рассказывал о своих ошибках прошлого.

Дело в том, что Леонид Агутин публично признался: у него совершенно скверный характер, и много раз из-за этого он мог развестись со своей любимой супругой, Анжеликой Варум. В основном, потому что в его жизни была не одна измена своей жене.

Это заявление заставило вскипеть блогера Лену Миро . Она сказала, что музыкант очень сильно унизил свою жену. И что одно дело совершить измену, а другое – взять и объявить об этом во всеуслышание на всю страну. Казалось бы, гнев скандального блогера должен был обрушиться только на Агутина. Но нет, Анжелике Варум тоже досталось.

“Гордый человек никогда не простит предательства — просто не представляю себе такой ситуации. Если муж бухает, а если еще и изменяет, то только терпила и половая тряпка может остаться с ним”