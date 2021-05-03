Агутин объяснил свои слова о «стыдной» песне Manizha

Он добавил, что Первый канал, который организовывал народное голосование для выбора представителя от России на конкурс, это «по-прежнему лучшая телевизионная команда страны, как ни крути».

По словам Агутина, не все и не всегда сходятся во мнении, и это нормально. Певец указал, что он лично считает композицию Russian Woman («Русская женщина») слабой, но «сильно подозревает, что на Первом такого же мнения». В то же время, «зритель выбрал то, что выбрал», а потому из произведения теперь нужно выжать достойный результат, добавил артист. Он также пожелал Manizha удачи.