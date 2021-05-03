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Успенская в коротких шортиках очаровала публику в Армении

Ирина Лебедева
50 минут назад
В Ереване друг Любови Успенской Ара Мартиросян давал концерт.
Успенская в шортиках очаровала публику
Фото: InstagramInstagram
Королева русского шансона по приглашению приятеля решила посетить Армению.
Специально для дорогой гостьи предоставили отдельную ложу.
Общий настрой зрительного зала быт таким куражным, что звезда не выдержала, вскочила с кресла и начала танцевать.
Как пишут очевидцы в Сети, Любовь Залмановна в коротеньких шортиках произвела фурор.
После концерта поклонники буквально не давали певице прохода, просили автограф, совместное фото, приглашали в гости.
Столь радушный прием, безусловно оказал позитивное воздействие на издерганную неприятностями последнего времени Успенскую. Она с удовольствием общалась с фанатами и была в отличном настроении.
«Именно так танцуют женщины на армянских свадьбах. Очень точно и красиво», «И Ереван вас любит, и все Армяне. Спасибо за то, что Вы у нас есть. Любим», - пишут ей фолловеры
Как ранее писал «Рамблер», Королеве отечественного шансона не позавидуешь: она еще не успела отойти от стресса, вызванного скандальным демаршем ее дочери, Татьяны Плаксиной, как супруг затребовал дележ имущества.
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Митя Фомин,Ереван,Армения,
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