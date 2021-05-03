Успенская в шортиках очаровала публику

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Королева русского шансона по приглашению приятеля решила посетить Армению

Специально для дорогой гостьи предоставили отдельную ложу.

Общий настрой зрительного зала быт таким куражным, что звезда не выдержала, вскочила с кресла и начала танцевать.

Как пишут очевидцы в Сети, Любовь Залмановна в коротеньких шортиках произвела фурор.

После концерта поклонники буквально не давали певице прохода, просили автограф, совместное фото, приглашали в гости.

Столь радушный прием, безусловно оказал позитивное воздействие на издерганную неприятностями последнего времени Успенскую. Она с удовольствием общалась с фанатами и была в отличном настроении.