Успенская в шортиках очаровала публику

Королева русского шансона по приглашению приятеля решила посетить Армению
.
Специально для дорогой гостьи предоставили отдельную ложу.
Общий настрой зрительного зала быт таким куражным, что звезда не выдержала, вскочила с кресла и начала танцевать.
Как пишут очевидцы в Сети, Любовь Залмановна в коротеньких шортиках произвела фурор.
После концерта поклонники буквально не давали певице прохода, просили автограф, совместное фото, приглашали в гости.
Столь радушный прием, безусловно оказал позитивное воздействие на издерганную неприятностями последнего времени Успенскую. Она с удовольствием общалась с фанатами и была в отличном настроении.
«Именно так танцуют женщины на армянских свадьбах. Очень точно и красиво», «И Ереван вас любит, и все Армяне. Спасибо за то, что Вы у нас есть. Любим», - пишут ей фолловеры
Как ранее писал
«Рамблер», Королеве отечественного шансона не позавидуешь: она еще не успела отойти от стресса, вызванного скандальным демаршем ее дочери, Татьяны Плаксиной, как супруг затребовал дележ имущества.