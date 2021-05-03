Самбурскую обманул  близкий друг

Настасья Самбурская
пожаловалась, что ее «кинул» на приличную сумму человек, которого она знала много лет и которому доверяла.
Об этой истории она рассказала в микроблоге.
«Взяла своего друга к себе на работу, личным помощником. Бывший друг очень обрадовался, очень этого хотел. Начали обсуждать его зарплату, на что он сказал, что у него ужасные виниры, он очень хочет новые и взять ему денег негде, поэтому готов работать в обмен "на зубы".
Наталья передала ему значительную сумму, потом еще раз.
Приятель исправил улыбку, и тут же его трудовые порывы начали иссякать.
Основное время он стал посвящать собственному бизнесу, а поручения Самбурской исполнять спустя рукава.
«То есть всё у него было замечательно. Полный рот красивых зубов и задница в тепле, сидевшая на двух стульях одновременно».
В итоге случился ожидаемый конфликт и приятель сказал, что уходит, а деньги постепенно вернет.
Однако очень скоро его позиция изменилась. Он перестал выходить на контакт, а помощнице Самбурской написал:
"Денег точно не будет, это ее решение, что я ей должен. У меня другое".
Самбурская винит себя в том, что оказалась слишком доверчивой.
Вместе с тем она уверена, что придет время и сработает закон бумеранга.
Настасья убеждена, что деньги к ней все равно вернутся, а вот вставленные на ее средства зубы не приживутся — «потому что за все в этом мире приходится платить».
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