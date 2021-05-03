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Поклонники Бритни Спирс не верят в ее недееспособность

Ирина Лебедева
1 час назад
Певице Бритни Спирс могли установить опекунство из-за развивающейся деменции (приобретенного слабоумия).
Поклонники Бритни Спирс не верят в ее недееспособность
Фото: InstagramInstagram
Об этом свидетельствуют некие документы, появившиеся в сети и якобы подписанные ее отцом, информирует gazeta.ru, ссылаясь на Би-би-си.
Однако поклонники продолжают утверждать, что деменцию певице приписали из коммерческих соображений, воспользовавшись ее нервным срывом, случившимся после развода с танцором и рэпером Кевином Федерлайном в 2007 году.
Тогда Спирс стала вести себя агрессивно и в итоге попала в реабилитационный центр. С тех пор она находится под опекой своего отца Джейми Спирса.
Журналист Мобин Ажар выступил в передаче Би-би-си «Битва за Бритни».
В фильме о певице приведены слова одной из поклонниц звезды, Хейли, которая выразила общее мнение:
«Ее лечат от деменции. Но ни один пациент со слабоумием не ездит в мировые туры, не делает шоу в Вегасе, не танцует на сцене».
Мобин Ажар высказал предположение, что опекуны, имеющие право распоряжаться ее деньгами, намеренно держатся за этот диагноз, хотя на самом деле он не соответствует действительности.
Как ранее сообщал «Рамблер», стало известно, что отец певицы, который по решению суда контролирует жизнь дочери, попал в больницу.
Бритни стала ухаживать за ним, и далось это звезде очень нелегко. В первую очередь – психологически.
Шоу-бизнес,Джейми Спирс,Бритни Спирс,Газета.Ru,
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