Экс-супруга Аршавина сообщила, что выздоравливает

Фото: Instagram Instagram

Организм многодетной мамы подточило аутоиммунное заболевание, из-за которого Алиса практически лишилась носа.

Затем она перенесла перитонит, какое-то время находилась в коме.

И только сейчас произошел перелом и Казьмина начала выздоравливать.

Однако впереди еще пока неясные перспективы и в лучшем случае – длительный период восстановления.

Как считает сама Алиса, все ее беды начались после перенесенного из-за развода стресса.

«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива », - говорит она.

На данный момент Казьмина сообщила, что ей стало лучше, однако сильно беспокоят плохо заживающие пролежни на ногах.