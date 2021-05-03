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Экс-супруга Аршавина сообщила, что выздоравливает

Ирина Лебедева
50 минут назад
Алиса Казьмина, экс-супруга Андрея Аршавина, чье здоровье было катастрофически подорвано чередой тяжелейших заболеваний, пошла на поправку.
Экс-супруга Аршавина сообщила, что выздоравливает
Фото: InstagramInstagram
Об этом рассказывает СтарХит.
Организм многодетной мамы подточило аутоиммунное заболевание, из-за которого Алиса практически лишилась носа.
Затем она перенесла перитонит, какое-то время находилась в коме.
И только сейчас произошел перелом и Казьмина начала выздоравливать.
Однако впереди еще пока неясные перспективы и в лучшем случае – длительный период восстановления.
Как считает сама Алиса, все ее беды начались после перенесенного из-за развода стресса.
«Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива », - говорит она.
На данный момент Казьмина сообщила, что ей стало лучше, однако сильно беспокоят плохо заживающие пролежни на ногах.
Как ранее писал «Рамблер», Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы. У пары есть общая дочь Есеня. После развода Аршавин не поддерживает с ней отношений.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,StarHit,
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