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Лолита вынуждена провериться на болезнь Альцгеймера

Ирина Лебедева
32 минуты назад
Лолита Милявская считает, что у нее есть предпосылки к болезни Альцгеймера. Она даже сдала специальные тесты, но пока еще не получила результатов.
Лолита вынуждена провериться на болезнь Альцгеймера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом певица рассказала в эфире «ДНК-шоу» на канале «Пятница!».
«По каким-то вещам, которые транслировала своим собеседникам, понимаю, что у меня есть риск заполучить болезнь Альцгеймера. Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать. Еще пошла играть в театр, хоть и пьесу было выучить тяжело. Это работа над собой. Все в наших руках», - цитирует ее слова Экспресс Газета.
Интересно, что некоторое время назад Милявская уже делала себе генетическое исследование.
Тогда она узнала, что у нее есть проблемы с геном, который отвечает за ориентацию в пространстве. А вот тропности к алкоголизму у нее нет.
«Как человек, который за рулем уже лет 20 без единой аварии, я подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно. А еще мне всегда тяжело давались танцы. И я не знала, что это ген. А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу до сих пор позволить себе выпить», - призналась Лолита.
Как ранее сообщал «Рамблер», Лолита Милявская за последний год помолодела лет на 15.
После развода звезда сбросила более 20 килограммов. Сейчас 57-летней певице не дашь и сорока.
Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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