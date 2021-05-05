Меган Маркл написала детскую книгу

Супруга принца Гарри
, Меган Маркл, стала автором детской книги. Произведение под названием «Скамейка» расскажет про связь отца и сына.
Герцогиня Сассекская рассказала, что «Скамейка» родилась из стихотворения, которое она писала для принца Гари в День отца. Это было, когда их сыну Арчи исполнился месяц.
К книге создал иллюстрации художник Кристин Робинсон. Робинсон уже показал обложку в своем Instagram.
Акварельные рисунки охарактеризовала сама Меган. Она заявила, что это неземные иллюстрации. Рисунки передают те тепло и комфорт, которые есть в отношениях между сыновьями и отцами.