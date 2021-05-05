Меган Маркл написала детскую книгу

Супруга принца Гарри , Меган Маркл, стала автором детской книги. Произведение под названием «Скамейка» расскажет про связь отца и сына.

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Герцогиня Сассекская рассказала, что «Скамейка» родилась из стихотворения, которое она писала для принца Гари в День отца. Это было, когда их сыну Арчи исполнился месяц.

К книге создал иллюстрации художник Кристин Робинсон. Робинсон уже показал обложку в своем Instagram.