Вавилов попал в реанимацию сразу после спектакля

Коллега Вавилова, актер Юрий Васильев, рассказал, что на состояние Олега он обратил внимание еще в ходе спектакля.
"У Олега начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы".
Вавилов смог сконцентрироваться и доиграть спектакль до конца. И только тогда «сдался» докторам.
"Мы доиграли спектакль и его отвели в комнату отдыха, где были врачи скорой", - сказал Васильев.
Скорая помощь госпитализировала Вавилова, позднее в СМИ появились сообщения что у него – ишемическая атака.
Как ранее сообщал «Рамблер», Олег Вавилов начинал свою актерскую карьеру в московском ТЮЗе.
С 2004 года он работает в Театре Сатиры. Известен он и как киноактер - в его фильмографии несколько десятков картин. Играл он в "Кабачке 13 стульев", "Бедной Насте", "Побеге", "КГБ в смокинге" и других фильмах.