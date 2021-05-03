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Вавилов попал в реанимацию сразу после спектакля

Ирина Лебедева
1 час назад
Прямо во время спектакля "Хомо Эректус" в Театре сатиры стало плохо актеру Олегу Вавилову, сообщает РИА Новости со ссылками на телеканал «360» и 5 Канал.
Вавилов попал в реанимацию сразу после спектакля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Коллега Вавилова, актер Юрий Васильев, рассказал, что на состояние Олега он обратил внимание еще в ходе спектакля.
"У Олега начались проблемы с речью, он начал бессвязно произносить слова, пропуская буквы".
Вавилов смог сконцентрироваться и доиграть спектакль до конца. И только тогда «сдался» докторам.
"Мы доиграли спектакль и его отвели в комнату отдыха, где были врачи скорой", - сказал Васильев.
Скорая помощь госпитализировала Вавилова, позднее в СМИ появились сообщения что у него – ишемическая атака.
Как ранее сообщал «Рамблер», Олег Вавилов начинал свою актерскую карьеру в московском ТЮЗе.
С 2004 года он работает в Театре Сатиры. Известен он и как киноактер - в его фильмографии несколько десятков картин. Играл он в "Кабачке 13 стульев", "Бедной Насте", "Побеге", "КГБ в смокинге" и других фильмах.
Шоу-бизнес,Олег Вавилов,Юрий Васильев,РИА Новости,
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