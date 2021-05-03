Вавилов попал в реанимацию сразу после спектакля

Вавилов смог сконцентрироваться и доиграть спектакль до конца. И только тогда «сдался» докторам.

С 2004 года он работает в Театре Сатиры. Известен он и как киноактер - в его фильмографии несколько десятков картин. Играл он в "Кабачке 13 стульев", "Бедной Насте", "Побеге", "КГБ в смокинге" и других фильмах.