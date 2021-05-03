Мария Кожевникова: сын спас меня от смерти

Актриса сказала, что уже вечером перед сном они чувствовали себя с супругом не очень хорошо, но не придали этому значения. Она отметила, что в шесть утра ее сын Иван устроил истерику и настоял на том, чтобы родителей разбудили. В этот момент Мария была уже парализована и не чувствовала собственного тела – не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Знаменитость добавила, что чувствовала, что душа уже улетела, и муж вызвал скорую помощь.