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Мария Кожевникова: Сын спас меня от смерти

runews24.ru
32 минуты назад
Случай произошел летом во время семейного отдыха в Тверской области. Мария и ее супруг ночевали в отдельном домике, а дети с бабушкой спали в большом коттедже. Ранним утром сыну Кожевниковой стало плохо, и он попросил позвать маму, бабушка его отговаривала, но он настаивал на своем.
Мария Кожевникова: сын спас меня от смерти
Фото: соцсетисоцсети
Актриса сказала, что уже вечером перед сном они чувствовали себя с супругом не очень хорошо, но не придали этому значения. Она отметила, что в шесть утра ее сын Иван устроил истерику и настоял на том, чтобы родителей разбудили. В этот момент Мария была уже парализована и не чувствовала собственного тела – не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Знаменитость добавила, что чувствовала, что душа уже улетела, и муж вызвал скорую помощь.
Медики диагностировали у нее сильнейшую интоксикацию и если бы не истерика сына, то она могла бы умереть. так как ей оставалось жить не больше часа.
Шоу-бизнес,Мария Кожевникова,
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