Актер Петров оконфузился на красной дорожке ММКФ

И как раз на закрытии этого мероприятия случилось событие, которое немного подпортило артисту впечатления от этого фестиваля. В какой-то момент Петров оступился и упал прямо на красной дорожке и это все запечатлели десятки репортеров, которые там находились.

Этим видео, где Александр падает, актер сам поделился с фантами в своем аккаунте Instagram и, продемонстрировал таким образом, что он не боится над собой посмеяться. Также Петров сделал вид, что ничего необычного не случилось и этому конфузу он не придает какого-то особого значения. Судя по видео, актер немного растерялся в первые секунды после падения и выглядел смущенным, но потом быстро собрался и продолжил позировать перед журналистами как будто ничего не произошло.