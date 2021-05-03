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Актер Александр Петров оконфузился на красной дорожке ММКФ

runews24.ru
48 минут назад
В последние дни работы фестиваля на красной дорожки побывали многие знаменитости киноиндустрии, включая также знаменитого российского актера Александра Петрова.
Актер Петров оконфузился на красной дорожке ММКФ
Фото: runews24.rurunews24.ru
И как раз на закрытии этого мероприятия случилось событие, которое немного подпортило артисту впечатления от этого фестиваля. В какой-то момент Петров оступился и упал прямо на красной дорожке и это все запечатлели десятки репортеров, которые там находились.
Этим видео, где Александр падает, актер сам поделился с фантами в своем аккаунте Instagram и, продемонстрировал таким образом, что он не боится над собой посмеяться. Также Петров сделал вид, что ничего необычного не случилось и этому конфузу он не придает какого-то особого значения. Судя по видео, актер немного растерялся в первые секунды после падения и выглядел смущенным, но потом быстро собрался и продолжил позировать перед журналистами как будто ничего не произошло.
Шоу-бизнес,Александр Петров,
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