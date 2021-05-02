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Затравкин представил личный план повышения рождаемости

Ирина Лебедева
1 час назад
Сын Никаса Сафронова собрался и словом, и делом и личным примером принять участие в решении демографических проблем страны.
Затравкин представил личный план повышения рождаемости
Фото: InstagramInstagram
Как он рассказал 5 Каналу, у него уже имеется план действий.
Первой акцией стал концерт в криохранилище московского репродуктивного банка.
Пианист сыграл композицию «Another Brick in the Wall» легендарной группы Pink Floyd для огромной аудитории — более 250 000 000 000 замороженных клеток.
Затравкин сказал, что счастлив, что будущие малыши на перспективу познакомились с настоящей музыкой, прежде чем им доведется столкнуться с творчеством Моргенштерна.
Идея заморозки собственного биоматериала пришлась музыканту по душе.
«На всякий случай, я сохранил часть своего биоматериала, которого хватит на большую футбольную команду, включая запасных игроков, в репродуктивном банке», - признался он.
Кроме того, Лука присмотрел себе девушку, с которой они могли бы завести кучу детишек.
«Я молодой человек у меня есть на примете девушка, и я надеюсь, что однажды, когда я приведу себя в подходящую форму, у нас появятся дети. И хотелось бы, чтобы эта история развивалась, и детей у меня было как можно больше».
Как ранее сообщал «Рамблер», сын Сафронова считает, что отец, Никас Сафронов, – величайший российский художник наших дней, и рад, что живет в одно время с ним.
«Я наблюдатель его творческого полета. Он для меня абсолютно недосягаемая персона, он небожитель, он человек с планеты Луна», – описал отца Затравкин.
Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
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