Затравкин представил личный план повышения рождаемости

Сын Никаса Сафронова собрался и словом, и делом и личным примером принять участие в решении демографических проблем страны.

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Как он рассказал 5 Каналу, у него уже имеется план действий.

Первой акцией стал концерт в криохранилище московского репродуктивного банка.

Пианист сыграл композицию «Another Brick in the Wall» легендарной группы Pink Floyd для огромной аудитории — более 250 000 000 000 замороженных клеток.

Затравкин сказал, что счастлив, что будущие малыши на перспективу познакомились с настоящей музыкой, прежде чем им доведется столкнуться с творчеством Моргенштерна.

Идея заморозки собственного биоматериала пришлась музыканту по душе.

«На всякий случай, я сохранил часть своего биоматериала, которого хватит на большую футбольную команду, включая запасных игроков, в репродуктивном банке», - признался он.

Кроме того, Лука присмотрел себе девушку, с которой они могли бы завести кучу детишек.

«Я молодой человек у меня есть на примете девушка, и я надеюсь, что однажды, когда я приведу себя в подходящую форму, у нас появятся дети. И хотелось бы, чтобы эта история развивалась, и детей у меня было как можно больше».

Как ранее сообщал «Рамблер», сын Сафронова считает, что отец, Никас Сафронов , – величайший российский художник наших дней, и рад, что живет в одно время с ним.