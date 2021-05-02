Бабкина отмолила сына от смерти после аварии

Надежда Бабкина в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале рассказала о большой беде, которая ранее случилась в ее семье.

Фото: Instagram Instagram

Ее сын Данила, будучи подростком, попал в серьезную аварию, получил тяжелые травмы и первое время врачи не давали никаких прогнозов.

«Выход из этой ситуации был 100-процентно через веру, потому что если не веруешь, тогда не за что зацепиться. Это была жутчайшая авария. Мне позвонили, я приехала в больницу, а там сын лежит на полу, истекая кровью», - приводят слова певицы news.ru.

Как уверяет Бабкина, она все время молилась о здоровье сына. Она не отходила от мальчика, жила тут же в больничной палате. И даже обращалась к знахарю.

В какой-то момент ей почудилось, что она может читать мысли сына, лежавшего в коме.

«Во мне собралась мощнейшая божественная сила, я как будто вошла в тело сына. Он глаза открывает и говорит: «Мне плохо, забери меня»».

Бабкина приносила еду другим больным детям, мыла полы в палатах, лишь бы находиться рядом с Данилой.

К счастью, ее сын пошел на поправку и все обошлось.

Как ранее писал «Рамблер», Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена сидящей на полу в лифте.