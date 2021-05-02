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Вдовец Легкоступовой считает, что его целенаправленно разорили

Ирина Лебедева
43 минуты назад
Юрий Фирсов, вдовец трагически погибшей при странных обстоятельствах певицы Валентины Легкоступовой, считает, что его обокрали, обделили с наследством, а еще испортили ему деловую репутацию.
Вдовец Легкоступовой считает, что его разорили
Фото: InstagramInstagram
И сейчас он якобы находится буквально без средств к существованию.
«В прошлом году у меня украли часть денег, а остальную часть отправили в наследственную массу. Сейчас мне приходится зарабатывать разными способами и искать новую клиентуру», - сказал он «Собеседнику».
С яхтсменом перестали сотрудничать туристические агентства, ранее предлагавшие его услуги клиентам.
Из-за того, что на скандальных ток-шоу на него вешали всех собак – от убийства супруги до тайного оказания услуг людям нетрадиционной ориентации, его никто не берет на работу.
«В прежние годы у меня все лето было расписано. Работал сутками: новые клиенты, достаток. Но этот удар по репутации, который мне нанесли после смерти Вали, очень сильный. Мало того, он целенаправленный. Наверное, некоторые люди хотят оставить меня в одних трусах бегать по турецкому пляжу. Есть заинтересованные лица, которые хотят меня вывести на нулевой уровень», - жалуется Фирсов.
Как ранее сообщал «Рамблер», за несколько недель до знакомства с Юрием Фирсовым Валентина Легкоступова обменяла на валюту 14 млн рублей, выяснила «Комсомольская правда».
В это же время на личном счете Легкоступовой в банке лежали более 600 тысяч рублей.
Через восемь месяцев после знакомства с Фирсовым счета певицы оказались пусты. Д
Дети Легкоступовой считают, что последний муж их матери оказался альфонсом.
Шоу-бизнес,Юрий Фирсов,Комсомольская правда,
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