Лоза прокомментировал скандал вокруг Прокловой

Певец Юрий Лоза прокомментировал заявление Елены Прокловой о домогательствах от известного артиста. Актрисе на тот момент было всего 15 лет. Прямо имени она не называла, но по косвенным признаком общественность предположила, что речь идет об Олеге Табакове.
Лоза решил, что Проклова так попыталась напомнить о себе, но сделала своей персоне антирекламу. Певец говорит, что звезды идут на разные меры ради того, чтобы не оставаться в забвении. Именно потому всплывают очень старые истории, пишет «МК».
Лоза также вспомнил, что в прошлом году обсуждался случай 50-летней давности, и он очень удивился, что об этом вспомнили. Тогда обвиняли оперного певца Пласидо Доминго.