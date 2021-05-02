В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Исчезнувшая Милас вышла на связь

Ирина Лебедева
1 час назад
Праздничные дни ознаменовались для пользователей сети непраздничной темой.
Исчезнувшая Милас вышла на связь
Фото: InstagramInstagram
В СМИ и социальных сетях обсуждают историю с 25-летней звездой шоу «Пацанки» и ведущей «Ревизорро» Ксения Милас.
Предположительно она несколько раз ударила ножом общую знакомую на квартирной вечеринке. Ксению ищет полиция, от нее открестился телеканал «Пятница!», заявив о расторжении договора.
До сих пор Милас была вне зоны доступа. И вот, наконец, она коротко ответила своим поклонникам, которые со вчерашнего дня задают ей вопросы.
«Что случилось, Ксюша, это правда?»
«Ваша правда сильно отличается от моей», - сообщила Милас.
Очевидно, девушка хотела сказать, что все было не совсем так, или совсем не так, как это преподнесли публике.
Следующий пост Ксении звучит довольно загадочно.
«Пока рьяно обсуждают мою семью, я, как обычно, улыбаюсь вам! Фильтруйте, думайте своей головой и не верьте тому, что вам вливают».
Своими планами экс-ведущая «Ревизорро» делиться не стала.
Как ранее писал «Рамблер», Милас вызывали в полицию на допрос, но девушка туда не явилась.
Стало известно, что на Ксению заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Шоу-бизнес,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители