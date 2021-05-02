Исчезнувшая Милас вышла на связь

Праздничные дни ознаменовались для пользователей сети непраздничной темой.

Фото: Instagram Instagram

В СМИ и социальных сетях обсуждают историю с 25-летней звездой шоу «Пацанки» и ведущей «Ревизорро» Ксения Милас.

Предположительно она несколько раз ударила ножом общую знакомую на квартирной вечеринке. Ксению ищет полиция, от нее открестился телеканал «Пятница!», заявив о расторжении договора.

До сих пор Милас была вне зоны доступа. И вот, наконец, она коротко ответила своим поклонникам, которые со вчерашнего дня задают ей вопросы.

«Что случилось, Ксюша, это правда?»

«Ваша правда сильно отличается от моей», - сообщила Милас.

Очевидно, девушка хотела сказать, что все было не совсем так, или совсем не так, как это преподнесли публике.

Следующий пост Ксении звучит довольно загадочно.

«Пока рьяно обсуждают мою семью, я, как обычно, улыбаюсь вам! Фильтруйте, думайте своей головой и не верьте тому, что вам вливают».

Своими планами экс-ведущая «Ревизорро» делиться не стала.

Как ранее писал «Рамблер», Милас вызывали в полицию на допрос, но девушка туда не явилась.