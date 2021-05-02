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В сети ругают Хилькевич за маникюр у дочек

Ирина Лебедева
1 час назад
Анна Хилькевич выложила в инстаграме серию фотографий из салона красоты. Актриса привела на маникюр своих дочерей.
В сети ругают Хилькевич за маникюр у дочек
Фото: InstagramInstagram
Девочки еще совсем малышки – старшей пять лет, младшей нет и трех, что и возмутило поклонников.
«У нас сегодня девчачьи радости, и, если раньше маникюр (без обработки кутикулы, конечно) для пятилетней девочки - мне казалось о-го-го, как рано, то теперь пошла дальше, и 2,9-летняя Машенька сегодня стала обладательницей розовых ногтей с дизайном», — написала Анна в микроблоге.
Фолловеры не понимают, для чего красить ногти таким маленьким деткам. Хотя бы потому, что подобные процедуры неполезны для растущих организмов.
«Я, конечно, понимаю что нужно девочек приучать к прекрасному, но зачем портить ногтевую пластину с такого раннего возраста?», «Вообще-то до 14 лет нельзя покрывать ногти лаками. Вы не думаете о дальнейших проблемах у своих детей?», «Мозгов бы маме», - ругают актрису в комментариях.
Как ранее сообщал «Рамблер», актриса Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram, что вынуждена была лечь под нож хирурга из-за осложнений, возникших после первой пластической операции на груди.
Хилькевич отметила, что первую операцию она сделала почти 10 лет назад и очень тяжело перенесла тогда период реабилитации.
Шоу-бизнес,Анна Хилькевич,
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