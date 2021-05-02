В сети ругают Хилькевич за маникюр у дочек

«У нас сегодня девчачьи радости, и, если раньше маникюр (без обработки кутикулы, конечно) для пятилетней девочки - мне казалось о-го-го, как рано, то теперь пошла дальше, и 2,9-летняя Машенька сегодня стала обладательницей розовых ногтей с дизайном», — написала Анна в микроблоге.
«Я, конечно, понимаю что нужно девочек приучать к прекрасному, но зачем портить ногтевую пластину с такого раннего возраста?», «Вообще-то до 14 лет нельзя покрывать ногти лаками. Вы не думаете о дальнейших проблемах у своих детей?», «Мозгов бы маме», - ругают актрису в комментариях.