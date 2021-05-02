Проклова была готова к негативной реакции на ее откровения

«Я согласилась на разговор в эфире, ожидая именно такую реакцию. Но меня в данном случае волнует не то, как и что обо мне подумают, а то, как отнесутся к этой проблеме. Но я не боюсь общественного порицания. Оно меня не шокирует. И не ранит нисколько. И потом, в чем меня можно порицать? Ведь для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа», - приводит ее слова СтарХит.