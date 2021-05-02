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Проклова была готова к негативной реакции на ее откровения

Ирина Лебедева
1 час назад
Елена Проклова рассказала, как на съемочной площадке к ней приставал известный артист, который сейчас уже ушел из жизни. Прокловой тогда было всего 15.
Проклова была готова к негативной реакции на ее откровения
Фото: InstagramInstagram
Имя растлителя Елена не стала называть, но актерская тусовка его и так знает – многие помнят, что в те годы Олег Табаков интересовался юной Прокловой и даже думал развестись и жениться уже на Елене.
Откровения звезды вызвали неоднозначную реакцию. Многие обрушились на актрису с критикой и даже с оскорблениями.
Но Проклова не обращает внимание на злопыхателей. По ее словам, решиться рассказать о подобном ей было нелегко, но она сделала это ради тех молоденьких девушек, которые оказываются в подобной ситуации и не знают, что делать.
«Я согласилась на разговор в эфире, ожидая именно такую реакцию. Но меня в данном случае волнует не то, как и что обо мне подумают, а то, как отнесутся к этой проблеме. Но я не боюсь общественного порицания. Оно меня не шокирует. И не ранит нисколько. И потом, в чем меня можно порицать? Ведь для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа», - приводит ее слова СтарХит.
Как ранее сообщал «Рамблер», Лия Ахеджакова уверена, что «Проклова поступила просто омерзительно».
Отметим, что не стала молчать и вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина.
Она высказала уверенность, что и Елена Проклова и ее ныне покойный муж стали жертвами некоего недоразумения.
Шоу-бизнес,Лия Ахеджакова,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,StarHit,
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