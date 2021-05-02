"Доставляет удовольствие": Ефремов о жизни в колонии

Михаил Ефремов , отбывающий срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, рассказал журналистам «СтарХита» о том, как ему живется в местах лишения свободы.

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Надо отдать актеру должное, он не стал жаловаться, единственное, вскользь упомянул, что есть проблемы со здоровьем.

В целом это и понятно – Ефремов немолод, много лет злоупотреблял алкоголем.

Но положительные моменты, по мнению Михаила, преобладают. Он прекратил употреблять спиртное и запрещенные препараты, организм восстанавливается.

Также ушел стресс, и сейчас, по словам актера, он находится в хорошем психологическом состоянии. Сумел привыкнуть к жесткой дисциплине и другом распорядку дня.

На досуге Ефремов играет в настольный теннис, а также читает.

Актерским и режиссерским творчеством пока не занимается, но посещает различные культурные и спортивные мероприятия, которые проходят в колонии.

"Мне это доставляет удовольствие", - признался актер.