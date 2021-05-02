"Доставляет удовольствие": Ефремов о жизни в колонии

Михаил Ефремов
, отбывающий срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, рассказал
журналистам «СтарХита» о том, как ему живется в местах лишения свободы.
Надо отдать актеру должное, он не стал жаловаться, единственное, вскользь упомянул, что есть проблемы со здоровьем.
В целом это и понятно – Ефремов немолод, много лет злоупотреблял алкоголем.
Но положительные моменты, по мнению Михаила, преобладают. Он прекратил употреблять спиртное и запрещенные препараты, организм восстанавливается.
Также ушел стресс, и сейчас, по словам актера, он находится в хорошем психологическом состоянии. Сумел привыкнуть к жесткой дисциплине и другом распорядку дня.
На досуге Ефремов играет в настольный теннис, а также читает.
Актерским и режиссерским творчеством пока не занимается, но посещает различные культурные и спортивные мероприятия, которые проходят в колонии.
"Мне это доставляет удовольствие", - признался актер.
Как ранее писал
«Рамблер», адвокат Ефремова рассказал о самочувствии артиста. По его словам, актер выглядит помолодевшим. Ухудшения здоровья у Ефремова не наблюдается.