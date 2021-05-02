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Ефремов нашел положительные моменты в жизни за решеткой

Ирина Лебедева
1 час назад
Михаил Ефремов, отбывающий срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, рассказал журналистам «СтарХита» о том, как ему живется в местах лишения свободы.
"Доставляет удовольствие": Ефремов о жизни в колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Надо отдать актеру должное, он не стал жаловаться, единственное, вскользь упомянул, что есть проблемы со здоровьем.
В целом это и понятно – Ефремов немолод, много лет злоупотреблял алкоголем.
Но положительные моменты, по мнению Михаила, преобладают. Он прекратил употреблять спиртное и запрещенные препараты, организм восстанавливается.
Также ушел стресс, и сейчас, по словам актера, он находится в хорошем психологическом состоянии. Сумел привыкнуть к жесткой дисциплине и другом распорядку дня.
На досуге Ефремов играет в настольный теннис, а также читает.
Актерским и режиссерским творчеством пока не занимается, но посещает различные культурные и спортивные мероприятия, которые проходят в колонии.
"Мне это доставляет удовольствие", - признался актер.
Как ранее писал «Рамблер», адвокат Ефремова рассказал о самочувствии артиста. По его словам, актер выглядит помолодевшим. Ухудшения здоровья у Ефремова не наблюдается.
Шоу-бизнес,Михаил Ефремов,StarHit,
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