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Кушанашвили предложил Меладзе подать в суд на Лорак

Ирина Лебедева
1 час назад
Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково!?» на YouTube высказался по поводу скандалов вокруг Константина Меладзе.
Кушанашвили предложил Меладзе подать в суд на Лорак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ани Лорак публично обвинила продюсера в харрасменте. Ее поддержала украинская певица Ольга Полякова, заявив, что и она получала от Меладзе непристойные предложения.
Кушанашвили в своей своеобразной манере заступился за Константина, которого, по его словам давно и хорошо знает.
«Поверьте мне, я знаком с братьями Меладзе! А вы бы не предложили соитие таким девушкам, как Надежда Грановская или Анна Седокова?! У Ани Лорак просто более резонансная фигура, ее словам придан более федеральный масштаб. Все-таки она выступила на передаче «Судьба человека». Лорак — бесстрашный человек, потому что подвергать такой атаке братьев Меладзе — очень мужественно. Братья Меладзе беспорочны! Если кто-то уличит их в пороке и докажет это, то я не знаю, что делать!» - приводит его слова СтарХит
Журналист предложил Меладзе обратиться в суд за защитой чести и достоинства.
«Получается, надо опросить каждую солистку «ВИА Гры»... И что, он каждую принуждал к интиму?! Но если так, то надо разбираться, ведь принуждение — есть преступление», - саркастически говорит Отар.
Как ранее писал «Рамблер», певица Анна Седокова в эфире YouTube-шоу Василия Конова попросила прощения у Валерия Меладзе за «фривольное поведение» на съемках его клипа.
По его словам, она тогда так разошлась, что поцеловала артиста в губы.
Шоу-бизнес,Надежда Грановская,Константин Меладзе,Ольга Полякова,Валерий Меладзе,Анна Седокова,StarHit,
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