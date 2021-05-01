Кушанашвили предложил Меладзе подать в суд на Лорак

«Поверьте мне, я знаком с братьями Меладзе! А вы бы не предложили соитие таким девушкам, как Надежда Грановская или Анна Седокова?! У Ани Лорак просто более резонансная фигура, ее словам придан более федеральный масштаб. Все-таки она выступила на передаче «Судьба человека». Лорак — бесстрашный человек, потому что подвергать такой атаке братьев Меладзе — очень мужественно. Братья Меладзе беспорочны! Если кто-то уличит их в пороке и докажет это, то я не знаю, что делать!» - приводит его слова СтарХит
«Получается, надо опросить каждую солистку «ВИА Гры»... И что, он каждую принуждал к интиму?! Но если так, то надо разбираться, ведь принуждение — есть преступление», - саркастически говорит Отар.